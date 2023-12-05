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Делали фиктивные документы о гражданстве — в Одессе разоблачили схему помощи уклонистам

5 декабря 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Делали фиктивные документы о гражданстве — в Одессе разоблачили схему помощи уклонистам
Преступникам сообщили о подозрении. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на скамью подсудимых отправили 3 участников преступной группировки, которые наладили канал переправления мужчин призывного возраста за границу. Известно, что услугами злоумышленников успели воспользоваться четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Злоумышленники помогали мужчинам оформить фиктивные документы о состоянии здоровья или гражданстве для беспрепятственного пересечения границы на пропускном пункте.

Также мошенники вывозили уклонистов в так называемые "серые зоны" на украинско-молдавской границе и давали инструкции по пересечению. Они доставляли беглецов в транзитный участок трассы Одесса — Рени.

За свои "услуги" преступники просили от 3 до 5 тысяч долларов в зависимости от их разновидности и срочности. Правоохранители разоблачили обвиняемых во время очередной попытки перевезти военнообязанного к границе.

Какое наказание грозит

Мужчине и двум женщинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Им грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе разоблачила очередную схему уклонения от мобилизации. Местный житель продавал потенциальным призывникам фейковые документы о непригодности к службе.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов за границу. Пограничники задержали мужчин, которые под видом менеджеров внешнеэкономической деятельности пытались уехать в Молдову.

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