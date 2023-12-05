Продавав довідки про непридатність до служби — в Одесі викрили шахрая

Чоловіка затримали правоохоронці. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) в Одесі викрила чергову схеми ухилення від мобілізації. Місцевий мешканець продавав потенційним призовникам фейкові документи про непридатність до служби.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі шахрайської схеми

Одесит шукав своїх потенційних клієнтів у соцмережах та пропонував "відкосити" від служби в армії. Шахрай продавав підроблені документи з ВЛК про непридатність за станом здоровʼя, що звільняло чоловіків від призову та дозволяло виїхати за кордон.

За свої послуги "підприємець" просив до 12 000 доларів, залежно від терміновості. Чоловіка затримали під час отримання коштів, йому загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Інші схеми ухилення від мобілізації

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Прикордонники затримали чоловіків, які під виглядом менеджерів зовнішньоекономічної діяльності намагалися виїхати до Молдови.

Також ми писали, що фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.