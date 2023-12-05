Продавал справки о непригодности к службе — в Одессе разоблачили мошенника

Мужчину задержали правоохранители. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе разоблачила очередную схему уклонения от мобилизации. Местный житель продавал потенциальным призывникам фейковые документы о непригодности к службе.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали мошеннической схемы

Одессит искал своих потенциальных клиентов в соцсетях и предлагал "откосить" от службы в армии. Мошенник продавал поддельные документы из ВВК о непригодности по состоянию здоровья, что освобождало мужчин от призыва и позволяло уехать за границу.

За свои услуги "предприниматель" просил до 12 000 долларов в зависимости от срочности. Мужчину задержали во время получения средств, ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Другие схемы уклонения от мобилизации

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов за границу. Пограничники задержали мужчин, которые под видом менеджеров внешнеэкономической деятельности пытались уехать в Молдову.

Также мы писали, что специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.