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Продавал справки о непригодности к службе — в Одессе разоблачили мошенника

5 декабря 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Продавал справки о непригодности к службе — в Одессе разоблачили мошенника
Мужчину задержали правоохранители. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе разоблачила очередную схему уклонения от мобилизации. Местный житель продавал потенциальным призывникам фейковые документы о непригодности к службе.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Одессит искал своих потенциальных клиентов в соцсетях и предлагал "откосить" от службы в армии. Мошенник продавал поддельные документы из ВВК о непригодности по состоянию здоровья, что освобождало мужчин от призыва и позволяло уехать за границу.

За свои услуги "предприниматель" просил до 12 000 долларов в зависимости от срочности. Мужчину задержали во время получения средств, ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Другие схемы уклонения от мобилизации

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов за границу. Пограничники задержали мужчин, которые под видом менеджеров внешнеэкономической деятельности пытались уехать в Молдову.

Также мы писали, что специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.

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