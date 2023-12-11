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Допомагав військовозобовʼязаним виїхати за кордон — в Одесі затримали працівника ТЦК

11 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Допомагав військовозобовʼязаним виїхати за кордон — в Одесі затримали працівника ТЦК
Поліцейські затримали зловмисника. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили працівника ТЦК, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік діяв у змові зі своїм братом, який шукав "клієнтів".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми

Військовий разом зі своїм братом у жовтні отримали 7 000 доларів США від родички військовозобов’язаного за звільнення його з військової служби. За хабар зловмисники обіцяли вплинути на  військових посадовців, які уповноважені приймати такі рішення.

Пізніше чоловік, обіймаючи посаду в ТЦК, пообіцяв зробити "білий квиток" ухилянту за 10 тисяч доларів та оформив опікунство над інвалідом. Таким чином військовозобовʼязаний зміг би виїхати за кордон. 

Після того, як зловмисник отримав на криптогаманець завдаток у розмірі 100 доларів, правоохоронці затримали його.

Яке покарання загрожує

Наразі обом горе-бізнесменам оголосили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, сьогодні у мережі зʼявилося чергове відео, як в Одесі працівники ТЦК вивели з маршрутного таксі чоловіків призовного віку для "встановлення на облік". Інцидент стався у Пересипському районі міста. 

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