Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Помогал военнообязанным уехать за границу — в Одессе задержали работника ТЦК arrow

Помогал военнообязанным уехать за границу — в Одессе задержали работника ТЦК

11 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Помогал военнообязанным уехать за границу — в Одессе задержали работника ТЦК
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили работника ТЦК, организовавшего канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Мужчина действовал в сговоре со своим братом, который искал "клиентов".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали мошеннической схемы

Военный вместе со своим братом в октябре получили 7 000 долларов США от родственницы военнообязанного за освобождение его от военной службы. За взятку злоумышленники обещали повлиять на военных чиновников, уполномоченных принимать такие решения.

Позже мужчина, занимая должность в ТЦК, пообещал сделать "белый билет" уклоняющемуся за 10 тысяч долларов и оформил опекунство над инвалидом. Таким образом, военнообязанный смог бы выехать за границу.

После того как злоумышленник получил на криптокошелек задаток в размере 100 долларов, стражи порядка задержали его.

Какое наказание грозит

Обе горе-бизнесменам объявили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, сегодня в сети появилось очередное видео, как в Одессе работники ТЦК вывели из маршрутного такси мужчин призывного возраста для "установки на учет". Инцидент произошел в Пересыпском районе города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме