Помогал военнообязанным уехать за границу — в Одессе задержали работника ТЦК

Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители разоблачили работника ТЦК, организовавшего канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Мужчина действовал в сговоре со своим братом, который искал "клиентов".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Военный вместе со своим братом в октябре получили 7 000 долларов США от родственницы военнообязанного за освобождение его от военной службы. За взятку злоумышленники обещали повлиять на военных чиновников, уполномоченных принимать такие решения.

Позже мужчина, занимая должность в ТЦК, пообещал сделать "белый билет" уклоняющемуся за 10 тысяч долларов и оформил опекунство над инвалидом. Таким образом, военнообязанный смог бы выехать за границу.

После того как злоумышленник получил на криптокошелек задаток в размере 100 долларов, стражи порядка задержали его.

Какое наказание грозит

Обе горе-бизнесменам объявили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, сегодня в сети появилось очередное видео, как в Одессе работники ТЦК вывели из маршрутного такси мужчин призывного возраста для "установки на учет". Инцидент произошел в Пересыпском районе города.