"Паломничество" за 12 000 долларов — на Одесчине задержали уклонистов в рясах

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГНСУ

В Измаильском районе Одесской области пограничники задержали троих "священнослужителей". Мужчины призывного возраста пытались бежать за границу во избежание мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Из правонарушителей только один оказался настоящим служителем церкви, ставшим организатором схемы. Он снабдил одеждой своих "коллег" и заверил их в безопасности схемы.

Мужчина оказался клириком УПЦ (МП). Ранее протоиерей находился в сокровищнице Киевско-Печерской Лавры. После отселения оттуда промосковской братии он отправился на Харьковщину, а впоследствии решил попасть за границу — нелегально. Найти помощников по этому незаконному делу согласился его друг, живущий в Европе.

По словам "паломников" за трансфер они уплатили дельцам по 4 тысячи долларов США каждый. На берегу озера Кагул их встретила лодка. Переправщик доставил пассажиров на противоположный берег и направил на свет ближайшую деревню. Лодочник заверил, что это Молдова, а на самом деле перевез горе-нарушителей между двумя украинскими населенными пунктами, разделенными озером.

Какое наказание грозит

На задержанных "батюшек" составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф до 17000 гривен.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили работника ТЦК, организовавшего канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Мужчина действовал в сговоре со своим братом, который искал "клиентов".

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов за границу. Пограничники задержали мужчин, которые под видом менеджеров внешнеэкономической деятельности пытались уехать в Молдову.