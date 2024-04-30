Бегство от мобилизации: задержание нарушителей границы в Одесской области

Пограничники задержали мужчину. Фото: ГНСУ

С началом полномасштабного вторжения России в Украину границы для мужчин призывного возраста были закрыты. Однако некоторые "храбрецы" все же пытались перейти государственные пункты пропуска всеми возможными способами: кто-то хотел переплыть реки, а кто-то даже переодевался в женщин.

Новини.LIVE по случаю Дня пограничника подготовили ТОП самых нелепых попыток пересечения границы в Одесской области.

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Однин из самых известных случаев нелегального пересечения границы произошол в апреле прошлого года. Мужчина призывного возраста настолько испугался мобилизации, что решил выехать из Украины на заработки, переодевшись в женщину. Он надел длинное платье, плащ, парик и солнцезащитные очки. Внимание пограничников привлек именно последний аксессуар, ведь было уже темное время суток. Известно, что горе-уклонисту выписали повестку на месте и отправили в ТЦК по месту жительства.

Мужчина переоделся в костюм женщины. Фото: ГНСУ

Паломники в рясах

В конце прошлого года в Измаильской области пограничники задержали мужчин, которые пытались попасть в Молдову. Для этого они переоделись в рясы священников и придумали легенду, что собрались на паломничество.

Однако бегство не удалось: организатор обманул мужчин и перевез их через озеро Кагул на другую сторону, где заверил, что это уже Молдова. Однако уклонисты оставались в Украине, вскоре в населенном пункте их задержали.

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГНСУ

Помешали волки

Очередной курьез произошел в феврале этого года. Человек призывного возраста пытался пешком бежать в Молдову через железнодорожный узел, однако заблудился и зашел в лес. Там он встретил волков, поэтому от испуга забрался на дерево и ждал помощи. Из-за тупика, уклонист решил признаться в содеянном и отправил сообщение в службу "Доверие" ГНСУ.

В связи с попыткой незаконно пересечь границу мужчине сообщили об административном правонарушении, предусматривающем штраф. Дело отправлено в суд.

Задержанный уклонист с пограничниками. Фото: ГНСУ

Одесский Волан-де-морт

Еще один одессит для пересечения границы решил превратиться в книжного героя. Мужчина в черной мантии и латексной маске, напоминающей силуэт персонажа из "Гарри Поттера" лорда Волан-де-морта, пытался переплыть через реку Турунчук, чтобы попасть в Молдову.

Нарушитель границы подготовился к поездке. Он взял с собой термосумку, в которую положил мешок с необходимыми предметами: нож, фонарик, варежки. Для наблюдения за пограничниками он также положил монокуляр. Однако это не помогло, и 40-летний одессит был пойман во время попытки пересечь реку.

В Молдову — на велосипеде

Мужчины не перестают удивлять своей изобретательностью. Так, житель Одесчины решил бежать в Молдову в Черновицкой области. Движение неизвестного в сторону соседней страны заметили пограничники и впоследствии его задержали.

Оказалось, что для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрел в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел более 750 км. "Велопробег" стражи порядка остановили всего за 350 метров до пограничной линии. В Государственной пограничной службе рассказали, что на "спортсмена" составлен админпротокол.

Мужчину задержали на границе. Фото: ГНСУ

Замерз в камышах

Очередной уклонист, пытаясь избежать мобилизации, хотел переплыть реки Турунчук и Днестр, однако застрял в зарослях и не мог выбраться из воды. Беглеца заметил местный житель и сразу сообщил об инциденте пограничникам. Специалисты вытащили одессита из ивняка и камыша. Уже на суше медики констатировали у пострадавшего переохлаждение тяжелой степени и обморожение конечностей.

Застряли в противотанковой яме

В начале апреля в Одесской области задержали сразу пять горе-уклонистов. Молодые люди проложили маршрут в непризнанное Приднестровье, откуда хотели выехать в Молдову. По плану они должны были перейти государственную границу, однако не учли наличие оборонительных сооружений и упали в противотанковую яму. Беглецов за считанные метры от соседней страны задержали пограничники, которые следили за их действиями.

Пограничники задержали уклонистов во рву. Фото: ГНСУ

"Спрятались" от тепловизоров

Еще двое мужчин разработали свою схему по пересечению государственной границы. Они с наступлением ночи пытались в Раздельнянском районе бежать в Молдову. Понимая, что пограничники патрулируют периметр с помощью квадрокоптера, надели камуфлирующие плащи. Таким образом, беглецы пытались "спрятаться" от тепловизора и спокойно выйти за пределы государства. Однако план не сработал, потому что мантии не прикрывали тепловой след, и нарушителей задержали.

Пограничники обнаружили беглецов. Фото: ГНСУ

Обратился за помощью к бывшей

В конце апреля в Одесской области произошло одно из самых неожиданных задержаний уклониста. 59-летний житель Львовщины хотел бежать в другую страну через южные границы, однако во время своего пешего путешествия упал и сломал ногу, в результате ему пришлось на одном месте пролежать 4 часа.

Медик оказывает сломавшему ногу уклонисту помощь. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Мужчина местности не знал и побоялся использовать навигатор, поэтому за помощью обратился к бывшей жене. После чего женщина написала в службу поддержки ГНСУ с просьбой помочь экс-любимому. Найти потерпевшего беглеца удалось с помощью дрона и служебного пса. Его сразу госпитализировали в больницу.

Незаконное пересечение границы: какое наказание

Всем задержанным в Одесской области мужчинам сообщили об административном правонарушении, которое предусматривает арест и/или наложение штрафа. Но наказания могут быть разными, все зависит от обстоятельств и поведения беглеца во время задержания. В редких случаях даже грозит заключение до 5 лет согласно новому закону о мобилизации.