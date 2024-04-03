Не добігли до Молдови через протитанковий рів — на Одещині затримали ухилянтів

Прикордонники затримали ухилянтів у рові. Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Група з п'ятьох чоловіків призовного віку вирішили втекти до придністровського регіону Молдови. Для того, аби отримати вказівки з маршруту, кожен з ухилянтів заплатив адміністратору телеграм-каналу по 80 тисяч гривень.

Групу призовників викрили прикордонники в Роздільнянському районі, проте порушники тільки пришвидшились та на попередження військових не реагували. Постріли та протитранспортний рів стали більш переконливішими. Усіх учасників пробіжки затримали за лічені метри до держкордону.

Що загрожує

Відносно утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 185-10 КУпАП та за ч. 2 ст. 204-1КУпАП. П'ятеро порушників звинувачуються у непокорі законному розпорядженню чи вимозі працівника Державної прикордонної служби України та у спробі незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує накладання штрафу у розмірі до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спроби перетнути кордон на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині прикордонники викрили двох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно дістатися Молдови. Ухилянти намагались рухатись непомітно та ховались у траві, але все одно їх помітили за допомогою дрону.

Ми раніше писали, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.