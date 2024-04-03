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Не добежали до Молдовы из-за противотанкового рва — в Одесской области задержали уклонистов

3 апреля 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Не добежали до Молдовы из-за противотанкового рва — в Одесской области задержали уклонистов
Пограничники задержали уклонистов во рву. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье. Каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины, однако план провалился.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Группа из пяти мужчин призывного возраста решила бежать в приднестровский регион Молдовы. Для того чтобы получить указания по маршруту, каждый из уклонистов заплатил администратору телеграмм-канала по 80 тысяч гривен.

Группа призывников была разоблачена пограничниками в Раздельнянском районе, однако нарушители только ускорились и на предупреждение военных не реагировали. Выстрелы и противотранспортный ров стали более убедительными. Всех участников пробежки задержали в считанные метры до госграницы.

Что угрожает

В отношении беглецов составлены протоколы об админправонарушении по ст. 185-10 КУоАП и по ч. 2 ст. 204-1КУоАП. Пятеро нарушителей обвиняются в неповиновении законному распоряжению или требованию работника Государственной пограничной службы Украины и попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Им грозит наложение штрафа в размере до восьмисот тысяч рублей.

Попытки пересечь границу в Одесской области

Напомним, что в Одесской области пограничники разоблачили двух мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно добраться до Молдовы. Уклонисты пытались двигаться незаметно и прятались в траве, но все равно их заметили с помощью дрона.

Мы ранее писали, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, организовавших схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклонист должен был заплатить более пяти тысяч долларов.

Одесса
Молдова
пограничники
Одесская область
военный призыв
Приднестровье
Новости Одессы
уклонисты
ГПСУ

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