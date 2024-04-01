Причаїлись у траві — на Одещині прикордонники викрили ухилянтів

Затримані ухилянти разом із захисниками. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники викрили двох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно дістатися Молдови. Ухилянти намагались рухатись непомітно та ховались у траві, але все одно їх помітили за допомогою дрону.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі інциденту

39-річний житель Одещини та молодий киянин 22 років намагались перетнути український кордон та втекти до Молдови. Поблизу поблизу села Нагірне Ренійської громади їх помітили прикордонники завдяки дрону. Спочатку втікачі, коли помітили БпЛА, дуже злякались та затаїлися в кущах. Проте оператор попри все вказав фахівцям на їх місцезнаходження.

Що загрожує

На порушників складені протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Вони звинувачуються у спробі незаконного перетинання державного кордону України. Наразі їм загрожує накладення штрафу до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спроби перетнути кордон на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.

Раніше ми писали, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді.

Додамо, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.