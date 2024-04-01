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Притаились в траве — в Одесской области пограничники разоблачили уклонистов

1 апреля 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Притаились в траве — в Одесской области пограничники разоблачили уклонистов
Задержанные уклонисты вместе с защитниками. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области пограничники разоблачили двух мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно добраться до Молдовы. Уклонисты пытались двигаться незаметно и прятались в траве, но их все равно заметили с помощью дрона.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали инцидента

39-летний житель Одесчины и молодой киевлянин 22 лет пытались пересечь украинскую границу и бежать в Молдову. Вблизи деревни Нагорное Ренийской громады их заметили пограничники благодаря дрону. Сначала беглецы, заметив БпЛА, очень испугались и затаились в кустах. Однако оператор, несмотря ни на что, указал специалистам на их местонахождение.

Что угрожает

На нарушителей составлены протоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП. Они обвиняются в попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Теперь им грозит наложение штрафа до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Попытки пересечь границу в Одесской области

Напомним, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, организовавших схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклоняющий должен был заплатить более пяти тысяч долларов.

Ранее мы писали, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полутысячи километров на велосипеде.

Добавим, что уклоняющийся из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Одесса
Молдова
пограничники
Одесская область
военный призыв
Новости Одессы
уклонисты

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