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Организовал канал побега призывников — в Одесской области разоблачили пограничника

2 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Организовал канал побега призывников — в Одесской области разоблачили пограничника
ГБР разоблачило пограничника вместе с его пособником, помогавшим бежать уклонистам. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области инспектор ГПСУ вместе с сообщником организовали схему побега уклонистов за границу. Схема заключалась в том, чтобы мужчины смогли добраться до транзитного участка региона и убежать за пределы страны.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

Сообщник подыскивал желающих незаконно пересечь госграницу во избежание военной службы. В свою очередь инспектор пограничной службы в Одесской области продавал специальные пропуска, чтобы военнообязанные мужчины могли проехать транзитной зоной автодороги "Одесса — Рени". За разрешения он требовал 1 000 долларов с каждого клиента. Как только уклонисты проезжали транзитную зону — они бросали свои автомобили и убегали в Молдову.

За 1 000 долларов пограничник в Одесской области помогал ухилянтам
Инспектора пограничной службы разоблачили на взятке. Фото: ГБР

Что угрожает

Пограничник уведомлен о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения лет.

Случаи незаконного пересечения границы в Одесской области

Мы ранее писали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.

Также мы сообщали, что заместителя председателя Фонтанского сельсовета Одесской области Петра Щирбу задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве и получении взятки. За вознаграждение он обещал призывникам помочь избежать мобилизации.

Добавим, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину границы для мужчин призывного возраста были закрыты. Однако некоторые "храбрецы" все же пытались перейти государственные пункты пропуска всеми возможными способами, поэтому Новини.LIVE собрали самые креативные попытки пересечения госграницы.

Одесса
Молдова
ГБР
взятка
пограничники
Одесская область
военный призыв
Новости Одессы
мобилизация
уклонисты

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