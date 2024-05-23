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По 600 долларов за ребенка — работника миграционной службы на Одесчине разоблачили на взяточничестве

23 мая 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
По 600 долларов за ребенка — работника миграционной службы на Одесчине разоблачили на взяточничестве
Правоохранителя задержали госслужащего в Одесской области за взяточничество. Фото: Одесская областная прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Госслужащий одного из отделов Государственной миграционной службы (ГМС) в Одесской области требовал деньги с иностранца. За 3 000 долларов он обещал "не создавать проблем" в подтверждение украинского гражданства его детей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Иностранец, являющийся отцом пятерых детей, обратился в миграционную службу для оформления им гражданства Украины. Однако госслужащий потребовал взятку — 600 долларов за одного ребенка. За эти деньги он обещал не создавать препятствий в выдаче справок о гражданстве. Во время передачи взятки чиновник задержан "на горячем". Сейчас он отстранен от работы.

госслужащий миграционной службы в Одесской области требовал взятку
Деньги, которые получил служащий ГМС в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

Работник ГМС обвиняется по ч. 3 ст. и 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий ответственность за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали ранее, что работник ТЦК и СП Одесчины шантажировал гражданина, имеющего законное право на отсрочку от призыва тем, что не выдаст ему необходимую справку. За документ военный просил взятки, принимавшей либо горючим, либо деньгами. Мужчину задержали "на горячем", теперь ему грозит лишение свободы.

Также мы писали, что спецслужбы разоблачили должностных лиц одесской таможни и налоговой службы, которые систематически требовали деньги с импортеров за то, чтобы предприниматели могли беспрепятственно оформлять грузы. Оба взяточника задержаны, пока им грозит лишение свободы.

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