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Зняття авто з обліку за 1000 доларів — службовець одеського ТЦК піймався на хабарі

3 червня 2024 15:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі службовець ТЦК та СП вимагав хабар за зняття авто з обліку
В Одесі затримали службовця ТЦК за хабар. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі поліцейські викрили службовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на хабарництві. Чоловік вимагав 1000 доларів за зняття автомобіля з військового обліку, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Офіцер мобілізаційного відділення одного з міських ТЦК та СП в Одесі вимагав 1000 доларів від представника логістичної компанії. За ці гроші службовець обіцяв надати довідку про зняття з обліку позашляховика, який був туди поставлений у межах військово-транспортного обов’язку.

Що загрожує

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди). За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Випадки хабарництва на Одещині

Ми писали, що в Одесі поліція затримала державного виконавця за вимагання та отримання хабаря. Чоловік за 1000 доларів обіцяв посприяти закриттю справи стосовно одеситки.

Також ми писали, що держслужбовець одного з відділів Державної міграційної служби (ДМС) на Одещині вимагав гроші з іноземця. За 3000 доларів він обіцяв "не створювати проблем" у підтвердженні українського громадянства його дітей.

хабар
військовий облік
автомобіль
злочин
ТЦК та СП
поліція
Одеса
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