В Одессе служащий ТЦК и СП потребовал взятку за снятие авто с учета

Снятие авто с учета за 1000 долларов — служащий одесского ТЦК попался на взятке
В Одессе полицейские разоблачили служащего одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на взяточничестве. Мужчина требовал 1000 долларов за снятие автомобиля с военного учета, за что теперь ему грозит лишение свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали дела
Офицер мобилизационного отделения одного из городских ТЦК и СП в Одессе потребовал 1000 долларов от представителя логистической компании. За эти деньги служащий обещал предоставить справку о снятии с учета внедорожника, туда поставленного в рамках военно-транспортной обязанности.
Что угрожает
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). За это преступление правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.
Случаи взяточничества в Одесской области
Мы писали, что в Одессе полиция задержала государственного исполнителя за вымогательство и получение взятки. Мужчина за 1000 долларов обещал посодействовать закрытию дела в отношении одесситки.
Также мы писали, что госслужащий одного из отделов Государственной миграционной службы (ДМС) в Одесской области требовал деньги с иностранца. За 3000 долларов он обещал "не создавать проблем" в подтверждении украинского гражданства его детей.
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