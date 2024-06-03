В Одессе служащий ТЦК и СП потребовал взятку за снятие авто с учета

В Одессе задержан служащий ТЦК за взятку. Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские разоблачили служащего одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на взяточничестве. Мужчина требовал 1000 долларов за снятие автомобиля с военного учета, за что теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Офицер мобилизационного отделения одного из городских ТЦК и СП в Одессе потребовал 1000 долларов от представителя логистической компании. За эти деньги служащий обещал предоставить справку о снятии с учета внедорожника, туда поставленного в рамках военно-транспортной обязанности.

Что угрожает

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). За это преступление правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали, что в Одессе полиция задержала государственного исполнителя за вымогательство и получение взятки. Мужчина за 1000 долларов обещал посодействовать закрытию дела в отношении одесситки.

Также мы писали, что госслужащий одного из отделов Государственной миграционной службы (ДМС) в Одесской области требовал деньги с иностранца. За 3000 долларов он обещал "не создавать проблем" в подтверждении украинского гражданства его детей.