Закриття справи за 1 000 доларів — держслужбовця викрили на хабарництві

Поліція затримала держслужбовця в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі поліція затримала державного виконавця за вимагання та отримання хабара. Чоловік за 1 000 гроші обіцяв посприяти закриттю справи відносно одеситки.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Держслужбовець вимагав — а згодом і отримав — гроші від жительки Одеси, що мала проблему з виконанням судового рішення. За 1 000 доларів хабарник обіцяв одеситці вплинути на свого колегу того ж відділу ДВС, який мав розглянути її справу.

Гроші, який отримав держслужбовець Одеси. Фото: Нацполіція

Так, зловмисник за гроші мав зробити так, аби його колега не накладала арешт на майно і банківські рахунки боржниці і загалом закрила провадження.

Що загрожує

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За цим статтям йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Випадки хабарництва серед держслужбовців

Ми писали, що державний реєстратор Миколаєва через свого посередника вимагав від "жертви" хабар у розмірі 1 000 доларів за доброчесне виконання своїх обов'язків. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що держслужбовець одного з відділів Державної міграційної служби (ДМС) на Одещині вимагав гроші з іноземця. За 3 000 доларів він обіцяв "не створювати проблем" у підтвердженні українського громадянства його дітей.