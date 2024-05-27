Тисяча доларів за нестворення проблем — держслужбовця Миколаєва викрили на хабарі

У Миколаєві викрили держслужбовця на хабарі. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

Державний реєстратор Миколаєва через свого посередника вимагав від "жертви" хабар у розмірі 1 000 доларів за доброчесне виконання своїх обов'язків. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Як діяла схема

Держслужбовець вимагав та врешті-решт отримав 1 000 доларів від представника юридичної особи. За ці гроші хабарник обіцяв не створювати штучні перешкоди при реєстрації прав на нерухоме майно, а також внести відповідні відомості до Державного реєстру речових прав. Для реалізації цієї протиправної схеми він залучив спільника — директора ТОВ, який виступав у якості посередника.

Гроші, які отримав держслужбовець у якості хабаря. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Що загрожує зловмисникам

Підозрюваних було затримано під час отримання хабаря. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 817 тисяч гривень кожному. Згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Інші випадки хабарництва на Миколаївщині

Ми писали, що національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.

Також ми писали, що у Миколаївській області викрили працівника правоохоронних органів на вимаганні хабаря з місцевого мешканця. Поліцейський обіцяв чоловіку не оформлювати на нього протокол про порушення, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.