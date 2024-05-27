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Тысяча долларов за несоздание проблем — госслужащего Николаева уличили на взятке

27 мая 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Тысяча долларов за несоздание проблем — госслужащего Николаева уличили на взятке
В Николаеве разоблачили госслужащего на взятке. Фото: Николаевская областная прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Государственный регистратор Николаева через своего посредника требовал от "жертвы" взятку в размере 1 000 долларов за добросовестное исполнение своих обязанностей. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Как действовала схема

Госслужащий требовал и получил 1 000 долларов от представителя юридического лица. За эти деньги взяточник обещал не создавать искусственные препятствия при регистрации прав на недвижимое имущество, а также внести соответствующие сведения в Государственный реестр прав. Для реализации этой противоправной схемы он привлек сообщника — директора ООО, выступавшего в качестве посредника.

Госслужащий Николаева брал взятки
Деньги, полученные госслужащим в качестве взятки. Фото: Николаевская областная прокуратура

Что угрожает злоумышленникам

Подозреваемые были задержаны во время получения взятки. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 817 тысяч гривен каждому. Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Другие случаи взяточничества в Николаевской области

Мы писали, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении народного депутата, пытавшегося подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.

Также мы писали, что в Николаевской области разоблачили работника правоохранительных органов на вымогательстве взятки с местного жителя. Полицейский обещал мужчине не оформлять на него протокол о нарушении, за что теперь ему грозит лишение свободы.

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