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До десяти років тюрми в обмін на 15 тисяч гривень — на Миколаївщині затримали поліцейського

14 травня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
До десяти років тюрми в обмін на 15 тисяч гривень — на Миколаївщині затримали поліцейського
Поліцейського затримали за одержання хабаря. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Миколаївській області викрили працівника правоохоронних органів на вимаганні хабаря з місцевого мешканця. Поліцейський обіцяв чоловіку не оформлювати на нього протокол про порушення, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

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Подробиці справи

Поліцейський одного із секторів Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області зупинив водія, який керував транспортом у нетверезому стані. За те, аби не складати на порушника протокол, правоохоронець вимагав у чоловіка хабар у розмірі 15 000 гривень. Працівника поліції затримали "на гарячому" одразу після того, як місцевий передав йому зазначену суму.

Хабар у 15 000 гривень
Поліцейський отримав хабар у 15 000 гривень. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Що загрожує 

На хабарника склали протокол на звинуватили його в одержанні неправомірної вигоди. Цей злочин кваліфікується згідно ч. 3 ст.368 КК України та карається  ув'язненням на строк до десяти років.

Інші випадки хабарництва 

Ми раніше писали, що правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1 000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення. 

Також ми писали, що працівник ТЦК та СП Одещини шантажував громадянина, який має законне право на відстрочку від призову, тим, що не видасть йому необхідну довідку. За документ військовий просив хабаря, який приймав або пальним, або грошима. Чоловіка затримали "на гарячому", тепер йому загрожує позбавлення волі.

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