До десяти лет тюрьмы в обмен на 15 тысяч гривен — в Николаевской области задержали полицейского

Полицейский был задержан за получение взятки. Фото: Николаевская областная прокуратура

В Николаевской области разоблачили работника правоохранительных органов на вымогательстве взятки с местного жителя. Полицейский обещал мужчине не оформлять протокол о нарушении, за что теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности дела

Полицейский одного из секторов Баштанского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области остановил водителя, управлявшего транспортом в нетрезвом состоянии. За то, чтобы не составлять на нарушителя протокол, правоохранитель требовал у мужчины взятку в размере 15 000 гривен. Работник полиции был задержан "на горячем" сразу после того, как местный передал ему указанную сумму.

Полицейский получил взятку в 15 000 гривен. Фото: Николаевская областная прокуратура

Что угрожает

На взяточника составили протокол обвинения в получении неправомерной выгоды. Это преступление квалифицируется согласно ч. 3 ст.368 УК Украины и наказывается заключением сроком до десяти лет.

Другие случаи взяточничества

Мы ранее писали, что правоохранители разоблачили одну из работниц районного суда Одесской области на взяточничестве и злоупотреблении влиянием. Женщина требовала 1 000 долларов за свои "услуги" помощи по закрытию дела об админправонарушении.

Также мы писали, что работник ТЦК и СП Одесской области шантажировал гражданина, имеющего законное право на отсрочку от призыва тем, что не выдаст ему необходимую справку. За документ военный просил взятки, принимавшей либо горючим, либо деньгами. Мужчину задержали "на горячем", теперь ему грозит лишение свободы.