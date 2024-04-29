За бажання допомогти можуть сісти за ґрати — в Миколаєві викрили поліцейських

Прокурори затримали поліцейського на хабарі в Миколаєві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві прокурори викрили поліцейських, які вимагали хабар у розмірі 1 000 доларів. Наразі злочинцям обрали запобіжний захід, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі злочину

Поліцейські вимагали від громадянина хабар у розмірі 1 000 доларів. За таку суму правоохоронці обіцяли не викривати порушення, скоєне "клієнтом" та не притягувати його до кримінальної відповідальності.



Прокурори вилучили гроші, які полцейські отримали в якості хабаря. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Яке покарання

Двом поліцейським повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Інші випадки хабарництва

Ми раніше писали, що старший лейтенант одного з підрозділів патрульної поліції в Одесі вимагав у громадянина хабар понад трьох тисяч доларів. За ці кошти правоохоронець обіцяв чоловіку "вирішити питання" та анулювати адмінпротокол, який на нього заведений.

Також ми повідомляли, що начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитись від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.