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Хотів допомогти уникнути відповідальності — в Одесі на хабарі викрили патрульного

22 квітня 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів допомогти уникнути відповідальності — в Одесі на хабарі викрили патрульного
Прокурори затримали хабарника в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Старший лейтенант одного з підрозділів патрульної поліції в Одесі вимагав у громадянина хабар понад трьох тисяч доларів. За ці кошти правоохоронець обіцяв чоловіку "вирішити питання" та анулювати адмінпротокол, який на нього заведений.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури

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Деталі корупційної схеми

Старший інспектор з особливих доручень одного з підрозділів управління патрульної поліції в Одесі вимагав від водія хабар у розмірі 3 500 доларів. За такі кошти він обіцяв чоловіку допомогти уникнути відповідальності за те, що той керував автівкою у стані сп'яніння. Окрім цього, в "послуги" патрульного ще входило повернення водієві його посвідчення. 
 

Хотів допомогти уникнути відповідальності — в Одесі на хабарі викрили патрульного - фото 1
Патрульного в Одесі затримали на одержанні хабаря. Фото: СБУ

Що загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 (вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Випадки хабарництва на Одещині

Раніше ми писали, що на Одещині затримали посадовицю обласного центру психічного здоров’я за отримання хабаря у розмірі понад 1 700 доларів. За ці гроші жінка обіцяла відстрочку від призову у зв'язку з доглядом за хворим родичем.

Також ми писали, що один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. До схеми він залучив підлеглих, а тепер усім учасникам загрожує позбавлення волі. 

Додамо, що посадовець районної адміністрації в Одесі  організував злочинну схему, згідно з якою отримував  щомісяця "данину" від місцевих підприємців. Чоловіка затримали правоохоронці та оголосили йому підозру у хабарництві, за що тепер злочинцю загрожує ув'язнення.

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