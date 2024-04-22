Хотів допомогти уникнути відповідальності — в Одесі на хабарі викрили патрульного
Старший лейтенант одного з підрозділів патрульної поліції в Одесі вимагав у громадянина хабар понад трьох тисяч доларів. За ці кошти правоохоронець обіцяв чоловіку "вирішити питання" та анулювати адмінпротокол, який на нього заведений.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Деталі корупційної схеми
Старший інспектор з особливих доручень одного з підрозділів управління патрульної поліції в Одесі вимагав від водія хабар у розмірі 3 500 доларів. За такі кошти він обіцяв чоловіку допомогти уникнути відповідальності за те, що той керував автівкою у стані сп'яніння. Окрім цього, в "послуги" патрульного ще входило повернення водієві його посвідчення.
Що загрожує
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 (вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Випадки хабарництва на Одещині
Раніше ми писали, що на Одещині затримали посадовицю обласного центру психічного здоров’я за отримання хабаря у розмірі понад 1 700 доларів. За ці гроші жінка обіцяла відстрочку від призову у зв'язку з доглядом за хворим родичем.
Також ми писали, що один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. До схеми він залучив підлеглих, а тепер усім учасникам загрожує позбавлення волі.
Додамо, що посадовець районної адміністрації в Одесі організував злочинну схему, згідно з якою отримував щомісяця "данину" від місцевих підприємців. Чоловіка затримали правоохоронці та оголосили йому підозру у хабарництві, за що тепер злочинцю загрожує ув'язнення.
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