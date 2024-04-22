Хотел помочь избежать ответственности — в Одессе на взятке разоблачили патрульного

Прокуроры задержали заборщика в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Старший лейтенант одного из подразделений патрульной полиции в Одессе требовал у гражданина взятку более трех тысяч долларов. За эти средства правоохранитель обещал мужчине "решить вопрос" и аннулировать админпротокол, который на него заведен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали коррупционной схемы

Старший инспектор по особым поручениям одного из подразделений управления патрульной полиции в Одессе требовал от водителя взятку в размере 3 500 долларов. За такие средства он обещал мужчине помочь избежать ответственности за то, что тот управлял автомобилем в состоянии опьянения. Кроме этого, в "услуги" патрульного еще входило возвращение водителю его удостоверения.

Патрульного в Одессе задержали на получении взятки. Фото: СБУ

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст.369-2 (требование неправомерной выгоды за оказание влияния) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Случаи взяточничества в Одесской области

Ранее мы писали, что в Одесской области задержали должностную должность областного центра психического здоровья за получение взятки в размере более 1 700 долларов. За эти деньги женщина обещала отсрочку от призыва в связи с уходом за больным родственником.

Также мы писали, что один из чиновников Одесской таможни зарабатывал на том, что требовал взятки от импортеров. В схему он привлек подчиненных, а теперь всем участникам грозит лишение свободы.

Добавим, что чиновник районной администрации в Одессе организовал преступную схему, согласно которой получал ежемесячно " дань" от местных предпринимателей. Мужчину задержали правоохранители и объявили ему подозрение во взяточничестве, за что теперь преступнику грозит заключение.