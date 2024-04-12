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Вимагав данину зі стихійників — в Одесі затримали держслужбовця

12 квітня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вимагав данину зі стихійників — в Одесі затримали держслужбовця
Правоохоронці затримали хабарника в Одесі. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Посадовець районної адміністрації в Одесі  організував злочинну схему, згідно якої отримував  щомісяця "данину" від місцевих підприємців. Чоловіка затримали правоохоронці та оголосили йому підозру у хабарництві, за що тепер злочинцю загрожує ув'язнення. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Начальник одного з відділів Пересипської райадміністрації Одеської міськради кожного місяця вимагав 12 тисяч гривень з підприємців, котрі продавали фрукти та овочі на стихійних ринках. Якщо ж ті не погоджувались, то чоловік погрожував знести торгівельну точку.  Крім того, держслужбовець обіцяв одному з підприємців надати дозвіл на розміщення третього торговельного лотка, проте за окрему плату у 10 тисяч гривень. 
 

Вимагав данину зі стихійників — в Одесі затримали держслужбовця - фото 1
Поліцейські вилучили телефон злочинця та отримані гроші. Фото: Нацполіція

У такий спосіб представник райдержадміністрації встиг отримати від підприємця два "відкати" у розмірі 12-ти та 10-ти тисяч гривень. Під час одержання хабаря його затримали правоохоронці в одному з дворів Пересипського району Одеси.

Яке покарання загрожує

Держслужбовцю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Хабарництво на Одещині

Ми раніше писали, що співробітники СБУ розкрили чергову корупційну систему. Цього разу зловмисником виявився інспектор Одеської митниці, який брав свій відсоток за вивезення незадекларованої готівки з України.

Також ми повідомляли, що посадовиця одеського держпідприємства пообіцяла "клієнту" швидку видачу необхідних йому документів. За таку послугу вона отримала хабар у розмірі 20 тисяч гривень, наразі жінці загрожує позбавлення волі. 

Додамо, що робітниця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

Одеса
хабар
Новини Одеси
гроші
підприємці
Нацполіція
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