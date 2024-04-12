Требовал дань со стихийников — в Одессе задержали госслужащего

Правоохранители задержали взяточника в Одессе. Фото: Нацполиция

Чиновник районной администрации в Одессе организовал преступную схему, согласно которой получал ежемесячно "дань" от местных предпринимателей. Мужчину задержали правоохранители и объявили ему подозрение во взяточничестве, за что теперь преступнику грозит заключение.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Начальник одного из отделов Пересыпской райадминистрации Одесского горсовета каждый месяц требовал 12 тысяч гривен с предпринимателей, продававших фрукты и овощи на стихийных рынках. Если же те не соглашались, то мужчина угрожал снести торговую точку. Кроме того, госслужащий обещал одному из предпринимателей разрешить размещение третьего торгового лотка, однако за отдельную плату в 10 тысяч гривен.

Полицейские изъяли телефон преступника и полученные деньги. Фото: Нацполиция

Таким образом представитель райгосадминистрации успел получить от предпринимателя два "отката" в размере 12-ти и 10-ти тысяч гривен. При получении взятки его задержали правоохранители в одном из дворов Пересыпского района Одессы.

Какое наказание грозит

Госслужащему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ. Речь идет о получении должностным лицом неправомерной выгоды. Это преступление карается лишением свободы сроком до десяти лет.

Взяточничество в Одесской области

Мы ранее писали, что сотрудники СБУ раскрыли очередную коррупционную систему. На этот раз злоумышленником оказался инспектор Одесской таможни, принимавший свой процент за вывоз незадекларированных наличных из Украины.

Также мы сообщали, что чиновник одесского госпредприятия пообещала "клиенту" скорую выдачу необходимых ему документов. За такую услугу она получила взятку в размере 20 тысяч гривен, женщине грозит лишение свободы.

Добавим, что работница Одесской таможни требовала взятку за непрепятствование в выдаче разрешений на растаможку товаров. Прокуроры Одессы разоблачили злоумышленницу, теперь ей грозит лишение свободы.