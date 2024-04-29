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При желании помочь могут сесть за решетку — в Николаеве разоблачили полицейских

29 апреля 2024 16:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
При желании помочь могут сесть за решетку — в Николаеве разоблачили полицейских
Прокуроры задержали полицейского на взятке в Николаеве. Фото: Николаевская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве прокуроры разоблачили полицейских, требовавших взятку в размере 1 000 долларов. В настоящее время преступникам избрали меру пресечения, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Полицейские потребовали от гражданина взятку в размере 1 000 долларов. За такую сумму правоохранители обещали не разоблачать нарушение, совершенное "клиентом" и не привлекать его к уголовной ответственности.

В Николаеве полицейские требовали взятку в 1000 долларов.
Прокуроры изъяли деньги, которые полцейские получили в качестве взятки. Фото: Николаевская областная прокуратура

Какое наказание

Двум полицейским сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы сроком до десяти лет.

Другие случаи взяточничества

Мы ранее писали, что старший лейтенант одного из подразделений патрульной полиции в Одессе требовал у гражданина взятку более трех тысяч долларов. За эти средства правоохранитель обещал мужчине "решить вопрос" и аннулировать админпротокол, который на него заведен.

Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.

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