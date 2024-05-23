Намагався отримати тендери на Миколаївщині — за хабарництво судитимуть нардепа

Нардеп Сергій Лабазюк. Фото: Сергій Лабазюк/Facebook

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Деталі справи Лабазюка

У 2023 році народний депутат від партії "За майбутнє" Сергій Лабазюк, який має власний будівельний та агробізнес та займався відновленням інфраструктури Миколаївщини, звернувся до одного з керівників Міністерства відновлення. Він прагнув отримати підряд на відбудову інфраструктурних об’єктів на суму 1 мільярд гривень. Лабазюк обіцяв у якості "винагодори" 3-5% від вартості кожного контракту.

За інформацією слідства, хабар призначався колишньому віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову та керівнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Він разом з директором підконтрольної йому компанії передав 150 тисяч доларів високопосадовцю. Передача грошей, прихованих у шкатулці, була організована на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

Що загрожує

Сергія Лабазюка обвинувачують у наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за ч.4 ст. 369 ККУ. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року нардеп Сергій Лабазюк вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу на суму 40,26 млн гривень.

Також ми писали, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі міжнародоного аеропорту "Одеса". Наразі усім фігурантам, які задіянні у привласненні та розкраданні майна підприємства, повідомили про підозри, далі справу розглядатиме суд.