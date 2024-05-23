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Пытался получить тендеры в Николаевской области — за взяточничество будут судить нардепа

23 мая 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пытался получить тендеры в Николаевской области — за взяточничество будут судить нардепа
Нардеп Сергей Лабазюк. Фото: Сергей Лабазюк/Facebook
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении народного депутата, который пытался подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.

Об этом сообщила прессслужба НАБУ.

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Детали дела Лабазюка

В 2023 году народный депутат от партии "За будущее" Сергей Лабазюк, у которого есть собственный строительный и агробизнес и который занимался восстановлением инфраструктуры Николаевщины, обратился к одному из руководителей Министерства восстановления. Он стремился получить подряд на восстановление инфраструктурных объектов в сумме 1 миллиард гривен. Лабазюк обещал в качестве "выгоды" 3-5% от стоимости каждого контракта.

По информации следствия, взятка назначалась бывшему вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову и руководителю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафи Найему.
Он вместе с директором подконтрольной ему компании передал 150 тысяч долларов чиновнику. Передача денег, скрытых в шкатулке, была организована на паркинге одного из столичных супермаркетов.

Что грозит

Сергей Лабазюк обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере по ч.4 ст. 369 УКУ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в ноябре прошлого года нардеп Сергей Лабазюк вышел из СИЗО. За него внесли залог на сумму 40,26 млн. гривен.

Также мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принял решение завершить досудебное расследование по делу международного аэропорта "Одесса". Пока всем фигурантам, задействованным в присвоении и хищении имущества предприятия, сообщили о подозрениях, дальше дело будет рассматривать суд.

Александр Кубраков
Одесса
НАБУ
тендер
взятка
Николаев
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