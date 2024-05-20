Справа міжнародного аеропорту "Одеса" — слідство завершено

Міжнароний аеропорт "Одеса". Фото: Facebook/Odesa Airport

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі міжнародоного аеропорту "Одеса". Наразі усім фігурантам, які задіянні у привласненні та розкраданні майна підприємства, повідомили про підозри, далі справу розглядатиме суд.

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

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Слідство завершено

Слідство щодо незаконного заволодіння майном міжнародного аеропорту "Одеса" та доходу від його діяльності нарешті завершено. Підозру у цьому злочині отримали колишній міський голова Одеси — Олексій Костусєв, його заступник — Анатолій Орловський, ексгендиректор аеропорту — Олексій Кочанов та два відомих бізнесмена — Борис Кауфман та Олександр Борухович (раніше Грановський). Матеріали щодо усіх фігурантів невдовзі будуть передані до суду.

Кримінальна схема

У 2011 році група осіб розробила та реалізувала злочинну схему. Пособники організували ТОВ, яке мало стати власником одеського міжнародного аеропорту спільно з міськрадою. Насправді ж злочинцям вдалося заволодіти підприємством та 2,5 мільярда гривень доходу від його діяльності.

Схема заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса". Фото: НАБУ

Що загрожує спільникам

Бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Боруховичу оголосили підозри за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27 (посібництво), ч. 5 ст. 191 (шахрайство), ч. 2 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 4 ст. 369 (перевищення влади або службові повноваження) КК України.

Олексію Костусєву пред'явлено підозру за ч. 5 ст. 191 (шахрайство), ч. 1 ст. 366 (підроблення документів), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) КК України.

Олексію Кочанову оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 (шахрайство), ч. 5 ст. 27 (організація злочинної групи), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Анатолію Орловському пред'явлено підозру за ч. 5 ст. 191 (шахрайство) КК України.

Усім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Випадки розкрадання держамайна на Одещині

Ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід колишньому голові Фонду державного майна України. Йдеться про Дмитра Сенниченка — очільника угруповання, що привласнило кошти Одеського припортового заводу.

Також ми повідомляли, що Національне антикорупційне бюро України викликало на допит двох колишніх одеських депутатів від забороненої ОПЗЖ. Йдеться про Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова, яких підозрюють у розкраданні майна Дунайського пароплавства.