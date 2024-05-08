Розкрав кошти Одеського припортового заводу — обрано запобіжний захід голові корупційної схеми

Дмитро Сенниченко. Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід колишньому Голові Фонду державного майна України. Йдеться про Дмитра Сенниченка — очільника угрупування, що привласнило кошти Одеського припортового заводу.

Про це повідомила пресслужба САП.

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Справа Сенниченка

Протягом періоду з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко керував організацією, яка мала на меті контролювати найважливіші об'єкти управління ФДМУ у галузях економіки. Серед них — найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".



Сенниченко призначав на посади управління державних підприємств лише керованих осіб, які діяли виключно в інтересах членів злочинної організації. Окрім цього, він тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді ж так організатор усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія.

За весь період діяльності угрупування легалізувало незаконні доходи на суму понад 10 мільярдів грн.

Кого ще підозрюють

Разом із Сенниченком, що обіймав посаду голови Фонду державного майна України до 17 лютого 2022 року, у розшук оголосили:

банкіра Павла Присяжнюка

колишнього працівника Фонду держмайна, доцента кафедри Університету Державної фіскальної служби Андрія Гмиріна

колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова

колишнього виконувача обов’язків директора ОПЗ Миколу Парсентьєва

власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка. Схема розкрадання коштів учасниками злочинної організації, яку очолював ексголова ФДМУ. Фото: САП

Що загрожує

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Дмитра Сенниченка. Усі дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України. Максимальне покарання за цей злочин — п’ятнадцять років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок ексвіцемеру Одеси Анатолію Орловському. Він був визнаний винуватим у заволодінні чужим майном завдяки зловживанню службовим становищем. Спочатку його засудили до 4 років ув'язнення, але пізніше змінили вирок на умовний термін.