Раскрал средства Одесского припортового завода — избрана мера пресечения главе коррупционной схемы

Дмитрий Сенниченко. Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о Дмитрии Сенниченко — руководителе группировки, которая присвоила средства Одесского припортового завода.

Об этом сообщила пресс-служба САП .

Читайте также:

Дело Сенниченко

В течение периода с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко руководил организацией, которая имела целью контролировать важнейшие объекты управления ФГИУ в отраслях экономики. Среди них - мощнейшее химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

Сенниченко назначал на должности управления государственных предприятий только управляемых лиц, действовавших исключительно в интересах членов преступной организации. Кроме того, он трижды выступал обличителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле так организатор устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.

За весь период деятельности группировка легализовала незаконные доходы на сумму более 10 миллиардов грн.

Кого еще подозревают

Вместе с Сенниченко, занимавшим должность главы Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили:

банкира Павла Присяжнюка

бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры Университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина

бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова

бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева

владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко. Схема хищения средств участниками преступной организации, возглавляемой экспредседателем ФГИУ. Фото: САП

Что угрожает

Следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрия Сенниченко. Все действия участников преступной группировки квалифицированы по ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Максимальное наказание за это преступление – пятнадцать лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор эксвицемеру Одессы Анатолию Орловскому . Он был признан виновным в завладении чужим имуществом благодаря злоупотреблению служебным положением. Сначала его приговорили к 4 годам заключения, но позже сменили приговор на условный срок.