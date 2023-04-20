Скандал навколо Одеського припортового заводу

Дмитро Сенниченко у Верховній Раді. Фото: Слово і діло

Колишньому голові Фонду держмайна оголосили про заочний арешт. Дмитра Сенниченка підозрюють у справі щодо створення злочинної організації та заволодіння коштами Одеського припортового заводу.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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"Запобіжний захід обрали за участь у злочинній організації, яка протягом 2019 — 2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств", — зазначають у відомстві.

Деталі справи Сенниченка

Колишній голова ФДМУ входив до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння коштами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді ж він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія.

Разом із Сенниченком, що обіймав посаду голови Фонду державного майна України до 17 лютого 2022 року, у розшук оголосили:

банкіра Павла Присяжнюка

колишнього працівника Фонду держмайна, доцента кафедри Університету Державної фіскальної служби Андрія Гмиріна

колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова

колишнього виконувача обов’язків директора ОПЗ Миколу Парсентьєва

власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка

Наразі відомо, що після його затримання та до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Одещині ліквідовано підпільну тютюнову фабрику із щомісячним прибутком 12 млн грн. Масштабну схему нелегального виробництва та реалізації тютюнових виробів виявили в одному із районів області.