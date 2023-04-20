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Скандал вокруг Одесского припортового завода: главе коррупционной схемы объявили об аресте

20 апреля 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Скандал вокруг Одесского припортового завода
Дмитрий Сенниченко в Верховной Раде Фото: Слово и дело
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Бывшему главе Фонда госимущества объявили о заочном аресте. Дмитрий Сенниченко подозревается в деле о создании преступной организации и завладении средствами Одесского припортового завода.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Предохранительная мера избрана за участие в преступной организации, которая в течение 2019 — 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий" , — отмечают в ведомстве.

Детали дела Сенниченко

Бывший глава ФГИУ входил в состав преступной организации, причастной к завладению средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.

Вместе с Сенниченко, занимавшим должность главы Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили:

  • банкира Павла Присяжнюка
  • бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры Университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина
  • бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова
  • бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева
  • владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко

Известно, что после его задержания и до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним, что в Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.

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