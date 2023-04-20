Скандал вокруг Одесского припортового завода

Дмитрий Сенниченко в Верховной Раде Фото: Слово и дело

Бывшему главе Фонда госимущества объявили о заочном аресте. Дмитрий Сенниченко подозревается в деле о создании преступной организации и завладении средствами Одесского припортового завода.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Предохранительная мера избрана за участие в преступной организации, которая в течение 2019 — 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий" , — отмечают в ведомстве.

Детали дела Сенниченко

Бывший глава ФГИУ входил в состав преступной организации, причастной к завладению средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.

Вместе с Сенниченко, занимавшим должность главы Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили:

банкира Павла Присяжнюка

бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры Университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина

бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова

бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева

владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко

Известно, что после его задержания и до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним, что в Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.