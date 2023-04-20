Скандал вокруг Одесского припортового завода: главе коррупционной схемы объявили об аресте
Бывшему главе Фонда госимущества объявили о заочном аресте. Дмитрий Сенниченко подозревается в деле о создании преступной организации и завладении средствами Одесского припортового завода.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Предохранительная мера избрана за участие в преступной организации, которая в течение 2019 — 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий" , — отмечают в ведомстве.
Детали дела Сенниченко
Бывший глава ФГИУ входил в состав преступной организации, причастной к завладению средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.
Вместе с Сенниченко, занимавшим должность главы Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили:
- банкира Павла Присяжнюка
- бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры Университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина
- бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова
- бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева
- владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко
Известно, что после его задержания и до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
Напомним, что в Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.