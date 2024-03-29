Ексвіцемеру Одеси винесли вирок по справі одеського аеропорту — подробиці

Анатолій Оловський, ексзаступник Одеського міського голови. Фото: Одеська міська рада

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок ексвіцемеру Одеси Анатолію Орловському. Спочатку його засудили до 4 років ув'язнення, але пізніше змінили вирок на умовний термін.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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Деталі вироку

Анатолій Орловський був визнаний винуватим у заволодінні чужим майном завдяки зловживанню службовим становищем. Цей злочин кваліфікується за ч. 5 ст. 191 ККУ, та згідно нього ексчиновника засудили до ув'язнення.

Йому було призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Проте пізніше Орловського звільнили від відбування покарання та встановили випробувальний термін на 3 роки.

Справа одеського аеропорту — що відомо

У 2011 році група осіб розробили та реалізували злочинну схему. Спільниками були колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник Анатолій Орловський, ексгендиректор аеропорту Олексій Кочанов та два бізнесмени — Борис Кауфман та Олександр Борухович (раніше Грановський). Посібники організували ТОВ, яке мало стати власником одеського міжнародного аеропорту спільно з міськрадою. Насправді ж, злочинцям вдалося заволодіти підприємством та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності.

Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд (ВАКС) надав дозвіл на проведення досудового розслідування щодо колишього мера Одеси. Йдеться про Олексія Костусєва, якого підорзрюють у причетності до заволодіння аеропортом "Одеса".

Також ми писали про те, під підозрою також перебуває бізнесмен Борис Кауфман, якому ВАКС продовжив строк дії зобовʼязань. Наразі відомо, що підприємець має зʼявитися у залі суду 19 березня для вирішення подальшого утримання.