Эксвицемеру Одессы вынесли приговор по делу одесского аэропорта — подробности

Анатолий Оловский, экс-заместитель Одесского городского головы. Фото: Одесский городской совет

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор эксвицемеру Одессы Анатолию Орловскому. Сначала его приговорили к 4 годам заключения, но позже сменили приговор на условный срок.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Детали приговора

Анатолий Орловский был признан виновным в завладении чужим имуществом благодаря злоупотреблению служебным положением. Это преступление квалифицируется по ч. 5 ст. 191 УКУ, и согласно его эксчиновника приговорили к заключению.

Ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Однако позже Орловский был освобожден от отбывания наказания и установлен испытательный срок на 3 года.

Дело одесского аэропорта — что известно

В 2011 году группа разработала и реализовала преступную схему. Сообщниками были бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель Анатолий Орловский, эксгендиректор аэропорта Алексей Кочанов и два бизнесмена - Борис Кауфман и Александр Борухович (ранее Грановский). Пособия организовали ООО, которое должно стать владельцем одесского международного аэропорта совместно с горсоветом. На самом же деле преступникам удалось завладеть предприятием и 2,5 миллиардами гривен дохода от его деятельности.

Напомним, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на проведение досудебного расследования в отношении мэра Одессы. Речь идет об Алексее Костусеве , которого подозревают в причастности к завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали о том, что под подозрением также находится бизнесмен Борис Кауфман, которому ВАКС продлил срок действия обязательств. Известно, что предприниматель должен явиться в зале суда 19 марта для решения дальнейшего содержания.