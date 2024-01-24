Справа одеського аеропорту — бізнесмену Кауфману продовжили строк обовʼязків

Кауфман у залі суду. Фото: Слово і діло

Бізнесмену Борису Кауману, якого підозрюють у причетності до справи з привласнення одеського аеропорту, ВАКС продовжив строк дії обовʼязків. Наразі відомо, що підприємець має зʼявитися у залі суду 19 березня для вирішення подальшого утримання.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

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За інформацією ВАКС, усі пункти бізнесмен має виконувати до 20 лютого. У разі саботування йому загрожує утримання під вартою.

"Клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного, задовольнити. Продовжити підозрюваному на два місяці — до 19 березня 2024 року, строк дії обов'язків", – йдеться у рішенні суду.

Які зобовʼязання поклали на бізнесмена

Як відомо, антикорупційний суд збільшив Кауфману запобіжний захід у вигляді 180 млн грн застави з покладанням таких обов'язків:

прибувати на першу вимогу;

не відлучатися із міст Одеси та Києва без дозволу (за винятком поїздок з міста Одеси до міста Києва та в зворотному напрямку);

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, а також зі свідками та здати на зберігання закордонні паспорти.

Що відомо про схему

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени Кауфман та Грановський, розробили та реалізували злочинну схему. Внаслідок неї майновий комплекс стратегічного об'єкта — міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста й так званих приватних інвесторів.

Хто ще фігурує в справі

Нагадаємо, 11 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) обрала запобіжний захід колишньому меру Одеси. Олексія Костусєва підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".

Також ми писали, що наприкінці грудня ВАКС також продовжив строк обовʼязків бізнесмену Боруховичу. Наразі він постійно перебуває в Одесі, без права покидати місто.