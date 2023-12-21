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Справа одеського аеропорту — у міській раді розпочали службове розслідування

21 грудня 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Справа одеського аеропорту — у міській раді розпочали службове розслідування
Одеський аеропорт. Фото: UA Region
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі проведуть службове розслідування з привласнення аеропорту "Одеса" у 2011 році. Відомо, що з того часу комунальна частка міста, яка перейшла у приватне підприємство, стала складати лише 25%. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, для розслідування створять окрему комісію, яку очолюватиме  заступник міського голови Валерій Сілін. Триватиме воно до 12 лютого 2024 року. 

Чим займатиметься комісія 

Вона має перевірити дотримання вимог законодавства при прийнятті, підписанні та реєстрації двох рішень Одеської міської ради, датованих 29 квітня та 8 липня 2011 року.  

Зазначимо, що відповідне рішення зʼявилося на сайті мерії 20 грудня, однак датоване воно 13 грудня. Чому міська рада тиждень зволікала з оприлюдненням інформації невідомо. 

Що відомо про схему 

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени Кауфман та Грановський розробили та реалізували злочинну схему. Внаслідок чого майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста й так званих приватних інвесторів.

Нагадаємо, 11 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) обрала запобіжний захід колишньому меру Одеси. Олексія Костусєва підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса". 

Також ми писали, що ВАКС розглянув клопотання захисту одеського бізнесмена Бориса Кауфмана про відвід прокурора та детектива у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Це може свідчити про те, що адвокати навмисно намагаються затягнути судовий процес.

 

 

 

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