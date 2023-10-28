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Борці з корупцією незадоволені рішенням суду у справі Кауфмана

28 жовтня 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Борці з корупцією незадоволені рішенням суду у справі Кауфмана
Аеропорт "Одеса" та Борис Кауфман. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана якого підозрюють у привласненні аеропорту "Одеса" звільнили з-під варти. Громадські борці з корупцією не згідні з таким рішенням та виразили сподівання, що правоохоронні органи все ж таки зможуть відстояти інтереси держави перед судом.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова правління ВГО "Стоп корупція" Ігор Бондарчук.

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"На моє переконання правоохоронні органи все ж зможуть відстояти інтереси держави в суді, адже вручена йому підозра стосувалася заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта — КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Ми будемо продовжувати спостерігати за цією історією, відвідувати всі засідання, та сподіваємося на неупереджене правосуддя!" — зазначив Ігор Бондарук. 

Рішення ВАКС

Рішення про звільнення Кауфмана під заставу було схвалено після закритого засідання. Бізнесмена відпустили під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Зазначимо, що попередня сума застави становила 268 мільйонів гривень. Під вартою Борис Кауфман був із 7 вересня. Тепер він вийшов із СІЗО та має п'ять днів на внесення застави.

Реакція САП

Варто відзначити, що з рішенням суду не згідна і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. В установі зазначили, що оскаржать його в апеляції. 

"САП оскаржить зміну запобіжного заходу одному з організаторів схеми заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності", — йдеться у повідомленні САП.

Що відомо про схему 

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробила та реалізувала злочинну схему. Внаслідок цього майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста і так званих приватних інвесторів. 

Хто ще фігурує в справі

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса". 

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому директору одеського аеропорту. Олексія Кочанова підозрюють у причетності до справи "одеської мерії".

Додамо, ВАКС обрав запобіжний захід одному підозрюваному бізнесмену у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Ймовірно, йдеться про бізнесмена Олександра Боруховича (Грановського).

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