Одеського бізнесмена Кауфмана залишили під вартою

Бізнесмен Борис Кауфман. Фото: Forbes Україна

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) залишив під вартою одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Проте олігарх для звільнення з-під арешту може заплатити заставу понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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"Нещодавно Вищий антикорупційний суд України залишив Кауфмана під арештом на умовах застави у 230 млн грн. Бізнесмен підозрюється у незаконному заволодінні Одеським аеропортом та завданні збитків державі на понад 2,5 мільярда гривень", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про схему

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени розробили та реалізували злочинну схему. Внаслідок цього майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста і так званих приватних інвесторів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".