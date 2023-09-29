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Справа "одеської мерії": Кауфману збільшили розмір застави

29 вересня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Справа "одеської мерії": Кауфману збільшили розмір застави
Борис Кауфман. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У справі про злочинну організацію в Одесі одеському бізнесмену Борису Кауфману знову збільшили розмір застави. Тепер вона становить 159 мільйонів гривень, що на 30 мільйонів більше, ніж попередня.

Про це стало відомо з рішення Вищого антикорупційного суду.

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Відповідно до рішення суду, Кауфман порушив одну з вимог, покладених на нього, а саме заборону контактувати з іншими підозрюваними та свідками у справі. Виявилося, що протягом квітня і травня цього року він зустрічався з одним з підозрюваних, а в червні — з іншим.

Деталі справи

Наприкінці 2022 року інформаційний простір заповнила скандальна справа, що стосувалася одеської мерії. Корупційна схема, пов'язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Як зазначив керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, інформацію про незаконний вплив певних осіб на всю міську та обласну владу детективи отримали приблизно півтора року тому. Цей вплив використовувався з метою особистого збагачення цих осіб у злочинний спосіб.

Хто ще фігурує в справі

Підозру вручили трьом віцемерам: першому заступнику Михайлу Кучуку, Олегу Бриндаку та Світлані Бедрезі. Кучук зараз перебуває за кордоном, тож про підозру йому повідомили заочно.

Окрім заступників міського голови та бізнесменів у справі фігурують їхній менеджер та тіньовий бухгалтер Костянтин Єфремов.

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід одному підозрюваному бізнесмену у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Ймовірно, йдеться про бізнесмена Олександра Боруховича (Грановського).

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