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Дело "одесской мэрии": Кауфману увеличили размер залога

29 сентября 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дело "одесской мэрии": Кауфману увеличили размер залога
Борис Кауфман. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По делу о преступной организации в Одессе одесскому бизнесмену Борису Кауфману снова увеличили размер залога. Теперь она составляет 159 миллионов гривен, что на 30 миллионов больше, чем предыдущая.

Об этом стало известно по решению Высшего антикоррупционного суда.

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Согласно решению суда, Кауфман нарушил одно из требований, возложенных на него, а именно запрет контактировать с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. Оказалось, что в течение апреля и мая этого года он встречался с одним из подозреваемых, а в июне — с другим.

Детали дела

В конце 2022 года информационное пространство заполнило скандальное дело, касающееся одесской мэрии. Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы, стала одной из самых крупных в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.

Как отметил руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили около полутора лет назад. Это влияние использовалось с целью личного обогащения этих лиц преступным способом.

Кто еще фигурирует в деле

Подозрение вручили трем вицемерам: первому заместителю Михаилу Кучуку, Олегу Бриндаку и Светлане Бедрези. Кучук сейчас находится за границей, так что о подозрении ему сообщили заочно.

Кроме заместителей городского головы и бизнесменов, по делу фигурируют их менеджер и теневой бухгалтер Константин Ефремов.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).

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