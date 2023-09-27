Заволодіння аеропортом "Одеса": Кауфману відмовили у перегляді запобіжного заходу

Бізнесмен Борис Кауфман. Фото: Forbes

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Борису Кауфману. Його підозрюють у незаконному заволодінні Міжнародним аеропортом "Одеса".

Про це повідомляє САП.

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Що відомо про запобіжний захід Кауфману

7 вересня, суд обрав запобіжний захід для підприємця Бориса Кауфмана. Йому пропонується або перебувати під арештом, або зробити заставу в сумі 268,4 млн гривень для отримання тимчасової свободи. Ці обмеження будуть чинними до 29 жовтня 2023 року. Якщо заставу буде внесено, на бізнесмена буде накладено низку умов та зобов'язань.

Однак захист Кауфмана подав апеляцію щодо запобіжного заходу.

"27 вересня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на рішення ВАКС від 07.09.2023", — йдеться у повідомленні.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

У чому підозрюють бізнесмена

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та 2 бізнесмена, розробили та реалізували злочинну схему, в результаті якої майновий комплекс міжнародного аеропорту "Одеса" перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих "приватних інвесторів".

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об’єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Натомість, особи, які отримали контроль над аеропортом, роками привласнювали дохід від його діяльності. Для унеможливлення повернення аеропорту у власність міста усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі.

Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдали збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн, частина з яких, а саме 118 млн грн, це вартість аеропорту, а інша — незаконно привласнений прибуток.

29 серпня 2023 року слідчі НАБУ повідомили фігурантам про підозру. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, "бізнесвумен" в Одесі привласнила землю під ресторан.