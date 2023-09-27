Завладение аэропортом "Одесса": Кауфману отказали в пересмотре меры пресечения

Бизнесмен Борис Кауфман. Фото: Forbes

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Борису Кауфману. Его подозревают в незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса".

Об этом сообщает САП.

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7 сентября суд избрал меру пресечения для предпринимателя Бориса Кауфмана. Ему предлагается либо находиться под арестом, либо сделать залог в сумме 268,4 млн. гривен для получения временной свободы. Эти ограничения вступят в силу до 29 октября 2023 года. Если залог будет внесен, на бизнесмена будут наложены ряд условий и обязательств.

Однако защита Кауфмана подала апелляцию по мере пресечения.

"27 сентября 2023 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на решение ВАКС от 07.09.2023", — говорится в сообщении.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в порядке не подлежит.

В чем подозревают бизнесмена

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс международного аэропорта "Одесса" перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых "частных инвесторов".

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Лица, получившие контроль над аэропортом, годами присваивали доход от его деятельности. Для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого вообще кредита.

В результате таких действий местному бюджету нанесли убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая — незаконно присвоенная прибыль.

29 августа 2023 года следователи НАБУ сообщили фигурантам о подозрении. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, "бизнесвумен" в Одессе присвоила землю под ресторан.