Привласнення аеропорту: бізнесмену Олександру Грановському призначили заставу у 120 мільйонів

Засідання ВАКС. Фото: Антикор

ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному бізнесмену у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Ймовірно мова йде про бізнесмена Олександра Боруховича (Грановського).

Про це повідомила САП.

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У середу, 13 вересня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену — підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Як зазначає САП, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн. До того ж фігуранта зобов’язали:

прибувати на першу вимогу;

не виїжджати з Одеси без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними у справі та свідками;

здати паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд;

носити електронний засіб контролю.

Скриншот повідомлення САП

У чому підозрюють бізнесмена

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та 2 бізнесмена, розробили та реалізували злочинну схему, в результаті якої майновий комплекс міжнародного аеропорту "Одеса" перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих "приватних інвесторів".

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об’єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Натомість, особи які отримали контроль над аеропортом роками привласнювали дохід від його діяльності. Для унеможливлення повернення аеропорту у власність міста усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі.

Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдали збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн, частина з яких, а саме 118 млн грн, це вартість аеропорту, а інша – незаконно привласнений прибуток.

29 серпня 2023 року слідчі НАБУ повідомили фігурантам про підозру. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

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