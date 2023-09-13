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Присвоение аэропорта: бизнесмену Александру Грановскому назначили залог в 120 миллионов

13 сентября 2023 19:46
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Валерия Пержун
редактор
Присвоение аэропорта: бизнесмену Александру Грановскому назначили залог в 120 миллионов
Заседание ВАКС. Фото: Антикор
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).

Об этом сообщила САП.

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Что известно о мере пресечения Боруховичу

В среду, 13 сентября, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения еще одному бизнесмену — подозреваемому по делу о незаконном завладении КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Как отмечает САП, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн. К тому же фигуранта обязали:

  • прибывать по первому требованию;
  • не уезжать из Одессы без разрешения;
  • сообщать об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд;
  • носить электронное средство контроля.
В САП рассказали о мере пресечения, избранной подозреваемому
Скриншот сообщения САП

В чем подозревают бизнесмена

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский мэр, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс международного аэропорта "Одесса" перешел из собственности территориального общества общую собственность города и так называемых "частных инвесторов".

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого вообще кредита.

В результате таких действий местному бюджету нанесли убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая — незаконно присвоенная прибыль.

29 августа 2023 года следователи НАБУ сообщили фигурантам о подозрении. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, бизнесмена Бориса Кауфмана снова арестовали.

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