Присвоение аэропорта: бизнесмену Александру Грановскому назначили залог в 120 миллионов
ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).
Об этом сообщила САП.
Что известно о мере пресечения Боруховичу
В среду, 13 сентября, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения еще одному бизнесмену — подозреваемому по делу о незаконном завладении КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.
Как отмечает САП, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн. К тому же фигуранта обязали:
- прибывать по первому требованию;
- не уезжать из Одессы без разрешения;
- сообщать об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд;
- носить электронное средство контроля.
В чем подозревают бизнесмена
В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский мэр, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс международного аэропорта "Одесса" перешел из собственности территориального общества общую собственность города и так называемых "частных инвесторов".
В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого вообще кредита.
В результате таких действий местному бюджету нанесли убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая — незаконно присвоенная прибыль.
29 августа 2023 года следователи НАБУ сообщили фигурантам о подозрении. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, бизнесмена Бориса Кауфмана снова арестовали.
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