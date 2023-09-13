Присвоение аэропорта: бизнесмену Александру Грановскому назначили залог в 120 миллионов

Заседание ВАКС. Фото: Антикор

ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).

Об этом сообщила САП.

Читайте также:

Что известно о мере пресечения Боруховичу

В среду, 13 сентября, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения еще одному бизнесмену — подозреваемому по делу о незаконном завладении КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Как отмечает САП, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн. К тому же фигуранта обязали:

прибывать по первому требованию;

не уезжать из Одессы без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд;

носить электронное средство контроля.

Скриншот сообщения САП

В чем подозревают бизнесмена

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский мэр, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс международного аэропорта "Одесса" перешел из собственности территориального общества общую собственность города и так называемых "частных инвесторов".

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого вообще кредита.

В результате таких действий местному бюджету нанесли убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая — незаконно присвоенная прибыль.

29 августа 2023 года следователи НАБУ сообщили фигурантам о подозрении. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, бизнесмена Бориса Кауфмана снова арестовали.

Также мы писали, что киевские квартиры пропагандиста РФ Лебедева перешли во владение Украины.