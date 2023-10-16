Одесского бизнесмена Кауфмана оставили под стражей

Дело "одесской мэрии": бизнесмена Кауфмана оставили под стражей
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Однако олигарх для освобождения из-под ареста может заплатить залог более 200 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По информации ведомства, ВАКС отказал Кауфману в изменении меры пресечения.
"Недавно Высший антикоррупционный суд Украины оставили Кауфмана под арестом на условиях залога в 230 млн грн. Бизнесмен подозревается в незаконном завладении Одесским аэропортом и нанесении ущерба государству более чем на 2,5 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.
Что известно о схеме
В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".
Читайте Новини.LIVE!