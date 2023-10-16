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Дело "одесской мэрии": бизнесмена Кауфмана оставили под стражей

16 октября 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесского бизнесмена Кауфмана оставили под стражей
Бизнесмен Борис Кауфман. Фото: Forbes Украина
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Однако олигарх для освобождения из-под ареста может заплатить залог более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По информации ведомства, ВАКС отказал Кауфману в изменении меры пресечения.

"Недавно Высший антикоррупционный суд Украины оставили Кауфмана под арестом на условиях залога в 230 млн грн. Бизнесмен подозревается в незаконном завладении Одесским аэропортом и нанесении ущерба государству более чем на 2,5 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

Что известно о схеме

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена разработали и реализовали преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

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