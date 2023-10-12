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Справа аеропорту "Одеса": НАБУ повідомило про підозру ексмеру Костусєву

12 жовтня 2023 13:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
НАБУ повідомило про підозру ексмеру Костусєву
Колишній мер Одеси Олексій Костусєв. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса". 

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні Костусєва Олексія Олексійовича, 29.06.1954 року народження", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

Костусєву загрожує покарання одразу за кількома статтями за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Ці покарання передбачають ув'язнення до 18 років з конфіскацією майна. 

Що відомо про схему 

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та 2 бізнесмени, розробили та реалізували злочинну схему. В результаті чого майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. 

Нагадаємо, апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Борису Кауфману. Його підозрюють у незаконному заволодінні Міжнародним аеропортом "Одеса".

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