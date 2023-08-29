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САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса"

29 серпня 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса"
Міжнародний аеропорт "Одеса". Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

САП та НАБУ розкрили злочинну схему заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса", у якій фігурує колишній міський голова. Також організатори цієї "угоди" привласнили понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Що відомо про схему 

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та 2 бізнесмени, розробили та реалізували злочинну схему. В результаті чого майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. 

Хто фігурує у схемі

За інформацією ЗМІ, у справі фігурують одеські бізнесмени Кауфман та Грановський. Також НАБУ стверджує, що майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки понад 535 одиниць основних засобів із 2 488 переданих були аеродромними об'єктами, які забезпечували безпеку польотів і не могли бути відчуженими в принципі.

Яке покарання загрожує

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, перевіряється причетність інших осіб до вказаного злочину. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років. 

Нагадаємо, Вищим антикорупційним судом ухвалено рішення щодо судді Приморського районного суду міста Одеса. Він став підозрюваним у замаху на надання неправомірної вигоди колезі, а також заволодінні частиною цієї вигоди шляхом обману. Відповідно до рішення, суддю взято під варту на строк 60 днів, а розмір застави встановлено на рівні 805 200 гривень.

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