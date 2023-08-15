Одеського суддю відсторонили від посади: в чому його обвинувачують

Суддя б'є молотком. Фото: google

Вищим антикорупційним судом ухвалено рішення щодо судді Приморського районного суду міста Одеса. Він став підозрюваним у замаху на надання неправомірної вигоди колезі, а також заволодінні частиною цієї вигоди шляхом обману. Відповідно до рішення, суддю взято під варту на строк 60 днів, а розмір застави встановлено на рівні 805 200 гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Вища рада правосуддя також задовольнила прохання керівника САП про тимчасове відсторонення зазначеного судді від здійснення правосуддя. Раніше, 10 серпня 2023 року, Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підтримала його запит про надання згоди на утримання підозрюваного під вартою.

Деталі справи

19 червня 2023 року САП та НАБУ розкрили випадок неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США, який стосувався адвоката з Одеси. Слідство довело, що адвокат вимагав ці кошти від військовослужбовця за позитивне рішення судді Приморського районного суду у справі. Під час подальшого розслідування вдалося встановити, що адвокат та суддя діяли у змові.

4 серпня 2023 року за розпорядженням керівника САП прокурор, спільно з детективами НАБУ, оголосив про підозру судді Приморського районного суду міста Одеса. Його підозрюють у замаху на надання неправомірних вигод іншому судді за позитивне рішення у справі адміністративного порушення, а також у заволодінні частиною неправомірних вигод шляхом обману.

Обидва підозрювані, адвокат та суддя, вчинили дії, що кваліфікуються як злочини згідно ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Одеський апеляційний суд підтримав позицію Одеської обласної прокуратури щодо колишнього міського голови Білгород-Дністровської міськради. Ексмера визнано винним у зловживанні владою та корупції.