На Одещині засудили ексмера Білгород-Дністровського: у чому його звинувачують

Мер Білгород-Дністровського у 2013 році Ігор Нановський. Фото: bessarabiainform

Одеський апеляційний суд підтримав позицію Одеської обласної прокуратури щодо колишнього міського голови Білгород-Дністровської міськради. Ексмера визнано винним у зловживанні владою та корупції.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі корупційної схеми

Прокурори під час судового процесу вдало довели, що у 2013 році колишній мер Білгорода-Дністровського прийняв хабар у розмірі 16 000 гривень від директора автомобільної станції. За ці кошти він мав повпливати на рішення сесії міської ради щодо виділення земельної ділянки підприємству та визначення інвестора для будівництва автостанції.

Яке покарання для ексмера обрав суд

Вирок суду першої інстанції, позбавлення волі на 6 років, було підтверджено. Також апеляційний суд залишив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з місцевим самоврядуванням, протягом 3 років, з конфіскацією майна.

Корупційні справи на Одещині

Нагадаємо, Департамент стратегічних розслідувань розкрив схему незаконного отримання грошової вигоди посадовцю. За хабар працівник військово-цивільної адміністрації обіцяв перевести військовослужбовця до іншого підрозділу.

Крім того, детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.