Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині засудили ексмера Білгород-Дністровського: у чому його звинувачують arrow

На Одещині засудили ексмера Білгород-Дністровського: у чому його звинувачують

11 серпня 2023 14:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині засудили ексмера Білгород-Дністровського: у чому його звинувачують
Мер Білгород-Дністровського у 2013 році Ігор Нановський. Фото: bessarabiainform
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський апеляційний суд підтримав позицію Одеської обласної прокуратури щодо колишнього міського голови Білгород-Дністровської міськради. Ексмера визнано винним у зловживанні владою та корупції.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

Читайте також:

Деталі корупційної схеми

Прокурори під час судового процесу вдало довели, що у 2013 році колишній мер Білгорода-Дністровського прийняв хабар у розмірі 16 000 гривень від директора автомобільної станції. За ці кошти він мав повпливати на рішення сесії міської ради щодо виділення земельної ділянки підприємству та визначення інвестора для будівництва автостанції.

Яке покарання для ексмера обрав суд

Вирок суду першої інстанції, позбавлення волі на 6 років, було підтверджено. Також апеляційний суд залишив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з місцевим самоврядуванням, протягом 3 років, з конфіскацією майна.

Корупційні справи на Одещині

Нагадаємо, Департамент стратегічних розслідувань розкрив схему незаконного отримання грошової вигоди посадовцю. За хабар працівник військово-цивільної адміністрації обіцяв перевести військовослужбовця до іншого підрозділу.

Крім того, детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз